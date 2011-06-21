Давньоримська дієта

Британські учені, що беруть участь в проекті по збереженню Геркуланума (Herculaneum Conservation Project), з`ясували, чим харчувалися і чим хворіли жителі Римської імперії 2 тис. років тому, вивчивши людські екскременти, що збереглися, в стародавній каналізації під містом.

Геркуланум - це одне з поселень поряд з Помпеєю, що також постраждали від виверження Везувію в 79 році. Розкопки дозволили виявити тунель завдовжки 86 м, в якому знаходиться найбільший «поклад» людських екскрементів з тих, що археологи коли-небудь знаходили в Римській імперії.

Дослідження показало, що жителі міста їли у великих кількостях овочі і фрукти, фіги, оливки, а також рибу, морських їжаків і яйця, крім того, учені виявили, що деякі з городян страждали від бактерійних інфекцій.

Треба відмітити, що екскременти часто дають вченим відповіді на питання про минуле, на які не може відповісти ніщо інше. Наприклад, кілька років тому учені під керівництвом Денніса Дженкинса (Dennis Jenkins), Орегонський університет (University of Oregon), США, виявили скам`янілі екскременти, які можуть допомогти визначити, як і коли перші люди опинилися в Америці. Аналіз показав, що зразки належать людям, що жили більше 14 тис. років тому, тобто ще до культури Кловіс.

newsland.ru