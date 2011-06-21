Серед тих, хто вижив в катастрофі Ту-134 в Росії - двоє дітей

Серед тих, хто вижив у катастрофі літака Ту-134 під Петрозаводськом - двоє дітей, повідомили ІТАР-ТАРС в Управлінні інформації МНС Росії.

"У списку постраждалих - 9-річний Антон Терьохін і його 14-річна сестра Анастасія. Серед тих, хто вижив і їхня мама - Оксана Терхіна. Вони жителі Південно-Сахалінська", - уточнили у відомстві.

Всього в лікарні перебувають вісім осіб. Госпіталізовані також Анна Назарова з Сегежа, Володимир Степанов з Москви, москвич Сергій Бельгесов і мешканка Кондопоги Олександра Каргополова і стюардеса Юлія Скворцова.

"З 43 пасажирів, що знаходилися на борту, був один громадянин Швеції, один - Нідерландів і двоє громадян України", - сказав співрозмовник агентства. Згідно з оприлюдненим уточненим списком МНС, літаком також летіла, імовірно, сім`я з чотирьох осіб, у яких було подвійне громадянство - РФ і США. "Всі іноземці значаться в списку загиблих", - відзначили в МНС.

Крім цього, на борту літака, що розбився були 12 людей з Москви, четверо - з Московської області, п`ятеро - з Петрозаводська, четверо - з районів Карелії, один - із Самари, троє - з Південно-Сахалінська, по одному жителю Томська, Омська, Іваново, Нижнього Новгорода і двоє - з Волгограда.

"В екіпаж входили дев`ять осіб, всі вони москвичі", - повідомили в МНС.

Список пасажирів та екіпажу опублікований на сайті МНС Росії.

ami-tass.ru