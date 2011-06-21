Оливки рятують від інсульту

Впродовж багатьох століть оливки вважаються найбільш унікальними по своїх лікувальних властивостях. Оливкова олія часто використовують під час дієт, оскільки вона виводить шкідливі токсини з організму, а також для загального зміцнення здоров`я і для омолоджування. Зовсім недавно лікувальна олія визнана ефективним засобом в профілактиці інсульту.

У університеті Бордо фахівці провели досліди і з`ясували, що включаючи невелику кількість оливкової олії в своє щоденне меню, літні люди у декілька разів знижують ризик інсульту. Декілька тисяч осіб старших за шістдесят років взяли добровільну участь в дослідженні. Експерти поділили учасників на три групи. У першій групі пенсіонери харчувалися як завжди, в другій учасники заправляли олією салати. Учасники останньої групи заправляли оливковою олією буквально все, а також додавали її практично у всі страви.

Експеримент продовжувався п`ять років, і за ці роки у 148 осіб з числа учасників, трапився інсульт. Дивно, але майже всі ці люди належали до першої групи. Ті літні люди, які регулярно додавали олію в соуси і салати, мають на сорок відсотків більше шансів не пережити інсульт на відміну від пенсіонерів з першої групи.

wherewoman.ru