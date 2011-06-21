У Японії - знову землетрус

Землетрус магнітудою 5,6 стався у вівторок біля східного узбережжя острова Хонсю, передає РІА «Новости».

За даними Геологічної служби США (USGS), епіцентр підземних поштовхів, зафіксованих о 17.49 за місцевим часом (12.49 мск), розташовувався за 143 кілометри на схід від столиці країни, міста Токіо.

Вогнище землетрусу залягало на глибині 16 кілометрів.

Попередження про загрозу виникнення цунамі поки оголошено не було.

У березні на північному сході Японії стався землетрус магнітудою 9,0, викликавши цунамі висотою понад десять метрів. Внаслідок удару стихії загинуло понад 15 тисяч осіб.