Ідеальний засіб від безсоння

В ході недавнього досвідження, учені виявили ефективний і простий засіб, який допоможе жінкам швидко заснути. Щоб сон був здоровим і міцним, панночкам рекомендується прикладати до потилиці холодні предмети. Ідеальний варіант — звичайна грілка, заповнена крижаною водою. Якщо знизити температуру мозку, це допоможе жінці заснути. Такий метод дозволить спати всю ніч, не відволікаючись на шум. Подібне відкриття може опинитися ефективніше будь-якого снодійного.

Експеримент, проведений Ериком Нофцингером, провідним фахівцем Пітсбурзького університету, допоможе розібратися в причинах безсоння своїх пацієнток. У лікуванні застосовується абсолютно нешкідливий метод, що не вимагає додаткового прийому лікарських препаратів. Така процедура займає всього декілька хвилин і не становить загрози для жіночого здоров`я.

При вивченні причин неспокійного сну, фахівці відмітили, що в жіночому мозку відбувається незвичайний обмін речовин, що уповільнюють процес засипання. Всі дванадцять панночок, що взяли участь в досліді, скаржилися на те, що день за днем їм доводиться довгий час крутитися в ліжку, перш ніж заснути. Протягом ночі їх сон був неспокійним. Всім пацієнткам зробили холодні компреси, після чого вони швидко занурилися в обійми Морфея.

newsland.ru