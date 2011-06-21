Травми голови роблять людей агресивними

Молоді люди, які коли-небудь отримали травму голови, більш схильні до агресивної поведінки, згідно з результатами восьмирічного дослідження Університету Мічигану. Довгострокові спостереження показали, що люди, які постраждали внаслідок черепно-мозкової травми в юнацтві, на 23% частіше розвивають риси агресивного та жорстокого поводження, причому симптоми порушень проявляються протягом року після нещасного випадку. Зв`язок між травмою голови та проявом насильства до оточуючих була сильнішою, якщо пошкодження мозку були отримані недавно.

За словами американських медиків, черепно-мозкова травма є серйозною проблемою громадської охорони здоров`я: тільки в Америці близько 1,7 млн. чоловік щорічно отримують ушкодження мозку в результаті нещасного випадку. Приблизно 75 відсотків травм голови помірні, і як правило люди не отримують після них кваліфікованої медичної допомоги. Але, попереджають неврологи, будь-яка травма голови порушує функцію мозку, а довгострокові негативні наслідки включають зміни в мисленні, мовних та емоційних навичках, у тому числі розвиток дратівливості, імпульсивності і насильства.

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