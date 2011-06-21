Хворіючи в дитинстві, довго не проживеш

Активна імунна система в початковий період життя здатна скоротити тривалість життя. Це було доведено на прикладі жуків, пише New Scientist. Даний висновок підкріплює теорію, згідно з якою сильна імунна система допомагає тваринам дожити до віку, що підходить для розмноження, проте провокує ранню смерть внаслідок боротьби з інфекціями.

Дженс Рольфф з Університету Шеффілда разом з колегами активував імунну систему личинки хруща мучного, використовуючи або мертві бактерії. У результаті максимальна тривалість життя була на 10% коротшою у цих комах і рівнялася 202 дням. А ось контрольна група прожила 224 дні.

Подальший аналіз показав, що причиною ранньої смерті стала закупорка судин мальпігієвих - органів, що виконують функцію виділення і нагадують нирки у людини - меланіном, вироблюваним в результаті активації імунної системи.

Дослідники вважають: активність імунної системи на ранньому етапі життя також здатна привести до скорочення тривалості життя. Це корелює з аналізом Університету Південної Каліфорнії епідемії грипу в 1918 році, коли внутрішньоутробний вплив вірусу призвело до 25%-ному збільшенню захворюваності серцевими недугами 60 тому.

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