Тих, хто вижив в авіакатастрофі, лікуватимуть в Москві

5 людей, які вижили в авіакатастрофі в Карелії, відправлені на лікування до Москви.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МНС РФ по Республіці Карелія.

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 20 червня літак Ту-134, що слідував за маршрутом Домодєдово - Петрозаводськ, упав при заході на посадку. Загинули 44 людини, 8 постраждали. Серед загиблих двоє громадян України.