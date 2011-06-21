Тих, хто вижив в авіакатастрофі, лікуватимуть в Москві
16:18, 21 червня 2011Зарубіжні новини
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5 людей, які вижили в авіакатастрофі в Карелії, відправлені на лікування до Москви.
Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МНС РФ по Республіці Карелія.
Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 20 червня літак Ту-134, що слідував за маршрутом Домодєдово - Петрозаводськ, упав при заході на посадку. Загинули 44 людини, 8 постраждали. Серед загиблих двоє громадян України.
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