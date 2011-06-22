Що лікує "содовий" кефір
08:43, 22 червня 2011Зарубіжні новини
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Геморой, закрепи...
Пропонуємо вам дуже простій спосіб лікування закрепів і геморою - кожен вечір пити содовий кефір.
На склянку кефіру узяти 1/3 чайної ложки соди. Розмішати. Коли все зашипить і запіниться - швидко випити.
Ніколи не наливайте кефір по самі вінця - коли почнеться реакція, кефір може вилитися.
Таким чином можна лікуватися кожен вечір, і вранці кишечник спорожняється без особливих на те зусиль.
Як тільки налагодиться стілець, можна пити кефір рідше.
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