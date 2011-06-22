Чим небезпечні надувні басейни для дітей

Американські педіатри з госпіталю Nationwide Children`s Hospital в штаті Огайо опублікували результати дослідження, яке розвінчало міф про безпеку невеликих надувних басейнів для дачі.

В ході дослідження учені проаналізували дані Комісії з безпеки споживчих продуктів США за період з 2001 по 2009 рік.

З`ясувалося, що за минулу декаду в США в надувних басейнах потонули 209 дітей у віці до 12-ти років. Ще 35 дітей вдалося врятувати, але вони серйозно постраждали.

За даними учених, 80% летальних випадків відбуваються в літні місяці. 73% загиблих дітей потонули в надувних басейнах, які батьки ставили прямо біля свого будинку або дачі. Найчастіше тонуть діти, залишені без нагляду батьків.

Дослідники відзначили, що надувні басейни не менш небезпечні, ніж звичайні великі басейни. Річ у тому, що зараз стаціонарні басейни обладналися знімними сходами, захисними кожухами, сигналізаціями, які попереджають випадки купання дітей без нагляду батьків. Надувні басейни не мають ніяких систем безпеки.

newizv.ru