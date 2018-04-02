Напади поганого настрою - вроджена риса жінок

Невже буркотіння - вроджена риса всіх жінок? Здавалося б, це скарга шовініста-мачо - незадоволеного чоловіка, якого вилаяли за те, що він не виніс сміття.

Але сучасна наука, дійшла висновку, що мозок жінок схильний до підвищеної тривожності, депресії і швидких змін настрою. Причому ці схильності можуть загострюватися через високобілкову низькокалорійну дієту, якої дотримуються для схуднення.

Давно відомо, що жінки страждають на депресію частіше (або, принаймні, виявлених випадків депресії у жінок більше). Курс лікування від депресії проходить в той чи інший момент життя кожна четверта жінка, в той час як серед чоловіків - лише кожен десятий. Однією з причин вважають соціальний фактор - жінки просто більш охоче, ніж чоловіки звертаються до лікарів, помітивши у себе симптоми депресії.

Втім, нещодавно шведські дослідники виявили два ключові відмінності в переробці серотоніну - так званого" гормону щастя "- в мозку чоловіків і жінок. При високому рівні серотоніну людина відчуває задоволеність, краще спить і менше відчуває голод, низький рівень серотоніну - прикмета депресії. Антидепресанти певної групи, в тому числі "прозак", підвищують в організмі обсяг серотоніну, доступного мозку.

Отже, вчені зі шведського Інституту Каролінкса на основі томографії мозку провели дослідження і зробили сумні висновки для жінок. Виявляється, у жінок більше рецепторів серотоніну, ніж у чоловіків. Здавалося б, це добре, як і той факт, що у жінок знижений рівень білка, який "підбирає" відпрацьований серотонін, а, отже, настрій має бути більш позитивним.

Але на ділі з досліджень швецьких учених випливає прямо протилежне: адже клітини набувають максимальної кількості рецепторів саме тоді, коли відчувають дефіцит хімічних речовин - в даному випадку серотоніну. Отже, у жінок спочатку занадто мало серотоніну.

Інші дослідження підтверджують цю гіпотезу: вчені Монреальського університету виявили, що мозок чоловіка в середньому виділяє на 52% більше серотоніну, ніж мозок жінки.

У той же самий час статевий гормон естроген, імовірно, впливає на жінок сильніше. Він "стимулює рецептори серотоніну в мозку", зауважив психіатр Андрій Новак з Ірвінської медичної школи Каліфорнійського університету. "Можливо, це пояснює, чому рівень серотоніну у жінок різко знижується слідом за рівнем естрогену, особливо напередодні менструації, після пологів і в період клімаксу", - йдеться в статті.

До того ж, у жінок в житті більше стресів і психологічних травм, і з часом мозок і наднирники втрачають здатність регулювати настрій і статевий потяг. Тому жінки більш схильні до депресії.

Лікарі рекомендують жінкам, схильним до дратівливості, сходити до лікаря ("можливо, м`які антидепресанти допоможуть") або змінити спосіб життя ("стрес, нездорове харчування, недостатні фізичні навантаження і навіть дефіцит сонячного світла, як вважається, пригнічують вироблення серотоніну").

Медики радить вживати в їжу продукти, багаті на амінокислоту триптофан - сировину для вироблення серотоніну в організмі. Це, наприклад, індичка і сир. Але не зловживайте білковою їжею і не урізайте кількості калорій. За даними вчених Оксфордського університету, три тижні обмеження калорійності знижують рівень триптофану, особливо у жінок.

Найефективніший спосіб підвищити рівень триптофану саме в мозку - це харчуватися вуглеводами, стимулюють викид інсуліну. Можливо, саме тому жінки частіше, ніж чоловіки відрізняються "шоколадної залежністю": для них це ліки від поганого настрою. Одна печена картоплина перед сном - такий рецепт підвищення рівня серотоніну дає дієтолог Кетлін Дез Мезонс.

Медики пропонують меню для гарного настрою - пластівці для сніданку з цільного зерна, багаті вітаміном B і магнієм - речовинами, які ми активно споживаємо в стані стресу.

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