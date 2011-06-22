Чому жінки сприйнятливіші до гіпнозу

Учені з`ясували, як зробити будь-яку людину сприйнятливішою до гіпнозу. Все, що потрібне, - це викид окситоцину. Річард Брайант з Університету Нового Південного Уельсу з Сіднеї разом з колегами спробував загіпнотизувати 40 чоловік, які, згідно попередній оцінці, володіли низьким показником гіпнабельності, тобто сприйнятливості до гіпнотичної дії.

При цьому 19 чоловіків одержали назальний спрей з окситоцином – гормоном, пов`язаним зі встановленням соціальних зв`язків, а інші одержали плацебо. У результаті у восьми чоловік з першої групи підвищилася гіпнабельність з низького рівня до середнього. І лише у трьох з контрольної групи, що приймала "пустушки" спостерігався аналогічний ефект. Швидше за все, окситоцин підвищує ступінь довіри до гіпнотизера.

Окситоцин - гормон гіпоталамуса, який потім транспортується в задню частку гіпофіза, де накопичується (депонується) і виділяється в кров. Окситоцин стимулює гладку мускулатуру матки. Викликає прихильність до інших людей.

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