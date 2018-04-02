Небезпеки мікрохвильової печі

Небезпеки мікрохвильової печі

12:09, 22 червня 2011
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Дія цих печей радикально відрізняється від всіх традиційних методів готовки. Мікрохвильовка готує наче «навпаки»...

Мікрохвильові печі є мало не в кожній сім`ї. У них часто розігрівають їжу в кафе. Вони зручні, але чи безпечні?

Все кипить і скажено крутиться

«Свч-печі готують дуже швидко, і ми, навіть не замислюючись, чому так відбувається, сунемо в них все - бутерброди, сосиски, піцу, суп, молоко. - розповідає Дмитро Зиков, кандидат технічних наук і фахівець з харчових технологій.- Адже дія цих печей радикально відрізняється від всіх традиційних методів готовки, що позначається навіть на смаку. Страви зовсім інші: не такі ароматні, без апетитної скориночки, і текстура їх більш рихла, менш оформлена і сухувата. Чому так відбувається? Мікрохвильовка готує наче «навпаки». При звичайній готовці тепло поволі йде всередину продукту, і на його поверхні температура завжди вища. Тому при смаженні і приготуванні на грилі утворюються смачна скориночка і соковита серединка, при вариві і тушкуванні продукт просочується і стає соковитим. А при дії СВЧ він майже вмить розігрівається зсередини. На його поверхні температура нижча, і тому немає скориночки.

Але найголовніше в іншому: мікрохвилі розігрівають не сам продукт, а воду, що міститься в ньому. Образно кажучи, білки, жири і вуглеводи практично прозорі для СВЧ-хвиль. Останні впливають тільки на електрично заряджені структури - воду і солі. Під їх впливом молекули води починають скажено обертатися, здійснюючи більше 2 млрд поворотів в секунду. Внутрішня вода швидко скипає і випаровується, саме тому вибухають яйця і щільно закриті продукти. Скипає і внутрішньоклітинна рідина, розриваючи всі мембрани, через що страви з мікрохвильовки і набувають менш чіткої текстури. При обертанні молекул води виділяється тепло, і температура може бути набагато вища, ніж при звичайній готовке. А ми знаємо: чим вища температура, тим більше утворюється різних речовин, у тому числі і канцерогенних».

Градус - не головне

Шведські учені довели, що завдяки високій температурі при СВЧ-дії в борошняних і інших багатих крохмалем продуктах утворюється багато канцерогену акриламиду. Але мікрохвилі можуть бути небезпечні не тільки сильним нагрівом, але і специфічною електромагнітною дією, яка майже не вивчена.

Відомий скандальний випадок: у дитячому молочному харчуванні, яке розігрівали в СВЧ-печі, виявили «мертву» амінокислоту пролін, - у такому вигляді вона утворюється лише при хімічному синтезі і не зустрічається в природі. Річ у тому, що будь-яка амінокислота буває в двох формах - живій (т.з. L-форма) і мертвій (D-форма). Їх можна порівняти з правою і лівою рукою - вони начебто однакові, але в одну рукавичку не влізуть. Так і амінокислоти: склад їх молекул однаковий, але розташування атомів - дзеркальне. «Мертві» молекули зазвичай шкідливі: вбудовуючись в мембрани і ферменти, вони порушують їх структури, примушуючи гірше працювати. Відомо, що «мертвий» пролін токсичний для мозку і нирок.

«Утворення таких молекул під впливом СВЧ-випромінювання можливо, але тільки в рідкому середовищі, а не в твердих продуктах - розповідає Олег ГРИГОР’ЄВ, директор Центру електромагнітної безпеки, кандидат біологічних наук. - І якщо таке відбувається, то це потрібно вивчати. Зокрема потрібно визначати, наскільки це токсично для організму. Наш центр займається дією мікрохвиль не на їжу, а на саму людину: абсолютно ясно, що, користуючись удома Свч-піччю, потрібно дотримуватися певних заходів безпеки. Головне - від працюючої печі потрібно знаходитися на відстані не менш півтора метра. Так ви будете поза досяжністю електромагнітного випромінювання, витікаючого від мікрохвильовки».

aif.ru

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