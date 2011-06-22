Від чого помер Шекспір

Яка була причина смерті Шекспіра і чи не палив він марихуану - незвичайне завдання з`ясувати це поставили перед собою учені з ПАР. Як повідомляє південноафриканська газета "Рапорт", палеонтолог з Вітватерсрандського університету /Йоханнесбург/ Френсис Теккерей і його колеги звернулися до британських властей з проханням дозволити розкрити могилу великого драматурга, похованого в 1616 році в церкві св.Трійці у Стратфорді-на-Ейвоні.

Південноафриканці сподіваються за допомогою лазерної технології створити тривимірне зображення скелета класика. Це, як вони розраховують, дозволить знайти відповіді на декілька питань, головне з яких - причина кончини Шекспіра.

Теккерей вивчив 24 невеликих трубки, які були "поховані" в Стратфорді-на-Ейвоні, зокрема в його саду, і виявив частинки марихуани на восьми з них. У одному з сонетів драматург згадує про "славну траву". На питання "Рапорт" про те, як довго може церква розглядати запит про розкопки поховання, Теккерей відповів: "Я палеонтолог. Я можу почекати".

ami-tass.ru