Унікальна вакцина контролює рак

Учені з Університету Лідса розробили нову вакцину, яка змушує власну імунну систему організму атакувати ракові клітини, не торкаючись при цьому здорових клітин.

У звіті, опублікованому в журналі Nature Medicine, автори дослідження повідомляють про результати тестування вакцини на мишах з раком простати. Виявилося, що засіб зменшив пухлини у гризунів.

Британські фахівці вважають, що він може стати основою для розробки лікарського препарату для людей, що страждають онкологічними захворюваннями.

"Використання можливостей імунної системи для лікування раку є дуже важливою темою для вивчення. Нам вдалося розробити новий підхід, який має багатообіцяючі перспективи", - говорить один з керівників роботи Алан Мелчер. За його словами, даний метод можна використовувати для боротьби з іншими формами раку, включаючи меланому (рак шкіри) і рак молочної залози.

На відміну від традиційних, терапевтичні вакцини призначені не для профілактики хвороби, а для її лікування. Вони впливають на пухлину, стимулюючи імунну систему до розпізнавання антигенів - особливих білків на поверхні клітин.

Сьогодні кілька виробників ліків намагаються розробити вакцину від раку, але завдання значно ускладнює той факт, що для кожного виду пухлини необхідні різні антигени, які дуже складно визначити.

Спільно з колегами з клініки Майо в Рочестері команда Мелчера ввела дози нової вакцини в кровотік заражених раком мишей. Вчені виявили, що вакцина активувала імунну систему.

За словами Мелчера, найбільша проблема імунології - розвиток антигенів, які зможуть запустити імунну систему. "Використовуючи ДНК, взяту з тієї ж частини тіла, що й пухлина, ми зможемо вирішити цю проблему. Це дозволить контролювати хворобу", - констатує Мелчер. Вчений планує провести клінічні випробування на людях в найближчі роки.

Зазначимо, що на сьогоднішній день існує два імунотерапевтичні препарати, схвалені Управлінням з контролю за харчовими продуктами і лікарськими препаратами (FDA). Мова йде про "Іпілімумабе" (Ipilimumab), призначений для лікування хворих з прогресуючою меланомою, і "Провендже" (Provenge), який допомагає хворим з раком простати.

tsn.ua