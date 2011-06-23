Як схуднути за допомогою думки

Американські учені з Йельского університету з`ясували: схуднути нам допоможе власний мозок! Потрібно лише, щоб людина під час їжі думала про шкідливу для здоров`я їжу.

Учені, як повелося, узяли групу добровольців, і всім налили по молочному коктейлю. Половині з них переконливо сказали - це смачно і нешкідливо. Другій половині, що це дуже висококалорійно і жирно. Паралельно цим поясненням у випробовуваних заміряли рівень гормону під назвою грелин. У нервовій системі він відповідає за відчуття голоду. Чим його більше, тим сильніше ми хочемо їсти.

У результаті у групи випробовуваних, які пили «шкідливий» коктейль рівень цього гормону виявився набагато нижчим, ніж у другої групи. По суті, людей обдурили, але мозок сприйняв цю інформацію і порахував, що голод вгамований висококалорійною їжею.

Отже, якщо ви думатимете про половинку яблука як про велику котлету, то це допоможе і наїдатися, і не обжиратися!

newsland.ru