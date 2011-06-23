Де живуть самотні люди

Вчені дійшли висновку, що самотніх людей набагато більше в Східній Європі (надто в Росії і в Україні), порівняно із Західною, Північною і Південною Європою. Це стосується і літніх, і молодих.

Лікар Кемін Ян (Keming Yang) з Даремського університету і професор Христина Віктор (Christine Victor) з Брунельського університету проаналізували дані опитування 47 тисяч людей у віці від 15 років до 101 року в 25 європейських країнах. Виявилося, що почуття самотності має чіткі географічні кордони.

У Росії серед людей старше 60 років 24% відчувають себе самотніми, а в Україні - 34%. Статистика для Західної і Північної Європи серед цієї ж вікової групи виглядає набагато оптимістичніше: наприклад, у Данії та Норвегії самотність відчувають лише 3%, у Великобританії 7%, у Швейцарії 5%.

Молоді люди молодші 30 років, згідно з даними лікаря Яна, так само страждають через почуття самотності, як і літні. Статистика повторює ту ж закономірність. Наприклад, в Україні самотніми себе вважають 15% молодих людей, в Росії - 11%. Найбільш благополучні країни, де такої проблеми практично не існує, - Швейцарія, Фінляндія і Норвегія - там цей показник не перевищує 2%.

"Вважається, що самотність - це проблема виключно літніх людей. Але це не зовсім так. Набагато більше, ніж від віку, це почуття залежить від країни, де живе людина. Існує чіткий поділ на групи країн з низьким і високим відсотком людей, які почуваються самотніми ", - говорить професор Ян.

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