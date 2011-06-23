Світові не вистачає акушерок

Дефіцит акушерок в охороні здоров`я країн складає 112 тисяч осіб. Як повідомляє The Guardian, ці дані містяться в звіті, підготовленому фахівцями Фонду ООН щодо народонаселення (UNFPA).

Згідно з документом, у світі щорічно помирає близько 358 тисяч вагітних і породіль. Річна смертність в першу добу після пологів становить 2 мільйони новонароджених, число мертвонароджень - близько 2,6 мільйона. Основною причиною такої ситуації автори звіту називають брак або повна відсутність медичної допомоги.

Однією з цілей тисячоліття 192 країни-учасниці ООН оголосили забезпечення загального доступу до отримання допомоги в галузі репродуктивного здоров`я до 2015 року. Експерти UNFPA вивчили систему допомоги при пологах 58 країн, на які припадає 91 відсоток материнських смертей у світі. При цьому загальний внесок цих держав у світову народжуваність трохи менше 60 відсотків.

За даними дослідження, через дефіцит в 112 000 акушерок 38 країн не зможуть забезпечити кваліфікованою допомогою 95 відсотків своїх породіль до 2015 року. Найбільш гостра нестача акушерок спостерігається в Гвінейській Республіці, Камеруні, Нігері, Сомалі, Судані, Сьєрра-Леоне, Чаді, Ефіопії, а також на Гаїті.

Загальна нестача такого персоналу в світі становить близько 350 тисяч медпрацівників. Аналогічні цифри раніше були отримані співробітниками британської благодійної організації Save the Children. Фахівці UNFPA вважають, що відсутністю адекватного медичного обслуговування обумовлено дві третини материнських смертей, близько 60 відсотків смерті новонароджених, а також половина мертвонароджень.

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