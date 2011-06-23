Кому полуницю їсти не можна

Не варто піддаватися спокусі обідати улюбленим десертом людям, які страждають виразковою хворобою або гастритами, оскільки насіння полуниці сильно подразнює слизисту шлунку. Людям з хворобами суглобів також не рекомендується захоплення цією ягодою, це посилить проблему подагричних болів. Слід бути обережніше людям, що приймають препарати від високого артеріального тиску на основі енаприла. Полуниця з енаприлом – велике навантаження на нирки. Полуниця має пористу структуру, тому подібно до «сотів» накопичує пилок, саме це і викликає алергію.

Як зберегти полуницю. 1. Свіжу полуницю потрібно класти на паперовий рушник в один ряд. Зверху накрити папером і викладати наступний ряд. 2. Можна зробити пюре з полуниці, залити його у форми для льоду. Додавати такий полуничний лід можна куди завгодно - в чай, у випічку, компоти, в морозиво, обтирати обличчя. 3. Полуницю на зиму краще заморожувати порізаною. Сухі ягоди розрізають навпіл або на 4 частини, укладають шарами в пластикові контейнери (можна і в пакетики, але в контейнері ягоди не мнуться), кожен шар злегка посипають цукром (так ягоди менше злипаються). Взимку можна використовувати у випічку, сир, сметану, додавати в кефір і молочні коктейлі.

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