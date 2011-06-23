Кому полуницю їсти не можна
Велике навантаження на нирки...
Не варто піддаватися спокусі обідати улюбленим десертом людям, які страждають виразковою хворобою або гастритами, оскільки насіння полуниці сильно подразнює слизисту шлунку. Людям з хворобами суглобів також не рекомендується захоплення цією ягодою, це посилить проблему подагричних болів. Слід бути обережніше людям, що приймають препарати від високого артеріального тиску на основі енаприла. Полуниця з енаприлом – велике навантаження на нирки. Полуниця має пористу структуру, тому подібно до «сотів» накопичує пилок, саме це і викликає алергію.
Як зберегти полуницю. 1. Свіжу полуницю потрібно класти на паперовий рушник в один ряд. Зверху накрити папером і викладати наступний ряд. 2. Можна зробити пюре з полуниці, залити його у форми для льоду. Додавати такий полуничний лід можна куди завгодно - в чай, у випічку, компоти, в морозиво, обтирати обличчя. 3. Полуницю на зиму краще заморожувати порізаною. Сухі ягоди розрізають навпіл або на 4 частини, укладають шарами в пластикові контейнери (можна і в пакетики, але в контейнері ягоди не мнуться), кожен шар злегка посипають цукром (так ягоди менше злипаються). Взимку можна використовувати у випічку, сир, сметану, додавати в кефір і молочні коктейлі.