Як прибрати друге підборіддя

Ця гімнастика займає 10 хвилин в день, а результат можна побачити вже через тиждень. Вправи можна робити коли і де завгодно – біля телевізора, за готовкою їжі, але краще наодинці, інакше ваші домочадці помруть від сміху, спостерігаючи за вашими гримасами.

1. У думках уявіть, що до вашого підборіддя підвішений вантаж. Піднімаючи підборіддя, напружуйте м`язи шиї.

2. Напружити м`язи шиї, потім розслабити. У кожному положенні – затримати на декілька секунд.

3. Закинути голову назад і нижню губу витягнути вперед. Витримати декілька секунд, опустити голову і розслабитися.

Щоб лоб не борознили зморшки.

1. Напружуючи м`язи лоба, то хмуритися, то високо підіймати брови.

2. Зчепити пальці рук і покласти на лоб над бровами, брови при цьому піднімати вгору і затримувати на декілька секунд.

Таку гімнастику рекомендується виконувати 3-4 рази на день. Тоді м`язи обличчя стануть пружними, кровообіг покращає. Але навіть якщо у вас вистачить часу на 1-2 рази на день, то все одно результат буде «в» наявності.

realt.ua