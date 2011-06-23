Що робити, якщо шаруються нігті

Нігті є показником здоров`я всього організму. Якщо ваші нігті знаходяться в незадовільному стані, це означає, що здоров`я організму підірване, як правило, це результат впливу несприятливих чинників навколишнього середовища.

Жінки, які сидять на дієтах також дуже часто скаржаться на розшарування нігтьової пластини. Щоб виключити цю причину, потрібно правильно і повноцінно харчуватися. Стрес і підвищення нервозності також може послужити причиною погіршення здоров`я нігтів.

Заповнюючи дефіцит бракуючих речовин в організмі, не слід також забувати і про лікування за допомогою зовнішніх заходів таких як олійні ванни і втирання.

Відмінно підійде для ручної ванни, а також для втирання в нігтьову пластину суміш лимона з оливковою олією.

При проведенні лікувальних заходів для нігтів, особливу увагу слід приділяти кутикулі, оскільки саме вона відповідає за надходження до нігтів поживних речовин.

Доречним буде придбання лаків і безбарвних основ для механічної міцності нігтів. Такі засоби містять волокна нейлону, які утворюють захищаючий каркас, що запобігає механічним пошкодженням нігтя.

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