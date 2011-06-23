Що робити, якщо шаруються нігті

12:15, 23 червня 2011
Зарубіжні новини
0

Нелади  в організмі

Нігті є показником здоров`я всього організму. Якщо ваші нігті знаходяться в незадовільному стані, це означає, що здоров`я організму підірване, як правило, це результат впливу несприятливих чинників навколишнього середовища.

Жінки, які сидять на дієтах також дуже часто скаржаться на розшарування нігтьової пластини. Щоб виключити цю причину, потрібно правильно і повноцінно харчуватися. Стрес і підвищення нервозності також може послужити причиною погіршення здоров`я нігтів.

Заповнюючи дефіцит бракуючих речовин в організмі, не слід також забувати і про лікування за допомогою зовнішніх заходів таких як олійні ванни і втирання.

Відмінно підійде для ручної ванни, а також для втирання в нігтьову пластину суміш лимона з оливковою олією.

При проведенні лікувальних заходів для нігтів, особливу увагу слід приділяти кутикулі, оскільки саме вона відповідає за надходження до нігтів поживних речовин.

Доречним буде придбання лаків і безбарвних основ для механічної міцності нігтів. Такі засоби містять волокна нейлону, які утворюють захищаючий каркас, що запобігає механічним пошкодженням нігтя.

realt.ua

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter