Шанси померти від пірсингу вищі, ніж від раку

Учені Лондонської школи гігієни і тропічної медицини в результаті масштабного дослідження з`ясували, що близько 30 відсотків людей, які зробили собі пірсинг, в майбутньому мали проблеми із здоров`ям різного ступеня складності, зокрема, зараження крові і кровотечу.

15 відсотків з тих, хто вирішив прикрасити своє тіло таким чином, довелося незабаром звернутися в лікарню. Це пов`язано також з таким чинником, що 10 відсотків робили пірсинг у аматорів. 50 відсотків з тих, хто проколював язик, 45 відсотків – геніталії, 38 відсотків – соски, мали медичні проблеми у зв`язку з цією процедурою, пише портал SITEUA.

Фахівці радять: перш ніж зважитися на цю процедуру, приділіть головну увагу тому, чи дотримуються правила гігієни в салоні.

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