Ізраїль сподівається, що Україна виплачуватиме пенсії «чорнобильцям»

Ізраїль сподівається, що з початку 2012 року Україна почне виплати пенсій «чорнобильцям» і ветеранам Великої Вітчизняної війни, які виїхали до цієї країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив міністр туризму Ізраїлю Стас МІСЕЖНІКОВ.

Він зазначив, що Ізраїль сподівається на підписання документів, що забезпечують таку можливість, до кінця поточного року.

«Ми сподіваємося, що до візиту Президента Віктора ЯНУКОВИЧА до Ізраїлю у грудні буде підписаний остаточний договір про соціальне забезпечення цих груп населення», - сказав С.МІСЕЖНІКОВ. Він зазначив, що з першого кварталу 2012 року планується почати виплати пенсій лише «чорнобильцям» і ветеранам ВВВ. Виплати пенсій іншим пенсіонерам розпочнуться пізніше.

С.МІСЕЖНІКОВ також нагадав, що у ході візиту до Ізраїлю в березні цього року прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ підтвердив готовність українського уряду з першого кварталу 2012 року почати виплати пенсій українцям, які переїхали на постійне місце проживання до Ізраїлю.

Як повідомлялося, ізраїльтян, які заробили пенсії в Україні, на сьогодні налічується близько 32 тисяч.

Річний обсяг коштів, який буде необхідний для виплат пенсій, становить близько 460 млн. грн.