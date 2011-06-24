Кухонна техніка - розсадник грибів

Кухонна техніка - від кавоварки до посудомийної машини, покликана допомагати господиням, може стати серйозною загрозою для здоров`я всієї сім`ї. Побутові прилади, де є вологе і тепле середовище, є ідеальним розсадником для грибів, що викликають смертельно небезпечні хвороби. На сполох забили словенські учені з університету Любляни, повідомляє The Telegraph.

Дослідники узяли зразки мікроорганізмів з 189 посудомийних машин, встановлених в 101 будинку по всьому світу. Вони виявили, що на гумовому ущільнювачі 62% машин мешкають цілі колонії грибів. В більшості випадків це - чорні дріжджі Exophiala dermatitidis і Е. Phaeomuriformis, які, як відомо, небезпечні для здоров`я людини. Обидва різновиди проявили істотну витривалість до нагріву, солей, лужної і кислотної води. Подібній комбінації властивостей раніше у грибків ніхто не відзначав.

Доктор Полона Залар з Люблянського університету заявила: "Не можна упускати з виду те, що ці дріжджі представляють потенційну небезпеку". Її співавтор, колега по дослідженню Ніна Гунде-Цимерман розповіла, що учені перевірили посуд і столові прилади, після того, як вони побували в "заражених" посудомийних машинах.

Дане відкриття припускає, що вказані мікроорганізми серйозним чином еволюціонували і в майбутньому можуть представляти загрозу для здоров`я людства.

novonews.lv