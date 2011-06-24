Хто живе у вашій подушці

Група дослідників під керівництвом доктора Арта Такера з лікарні Сен-Бартс провела аналіз і з`ясувала, що звичайна середньостатистична подушка приховує в собі кліщі, алергени і мікроби. У результаті людина починає хворіти, не розуміючи, в чому причина нездужання.

Отже, згідно дослідження, після двох років з моменту початку використання подушки більше третини її ваги доводиться на живих або вже померлих кліщів, на продукти їх життєдіяльності і бактерії. Притому, всупереч поширеній думці, саме синтетичні подушки брудніші пір`яних і пухових.

Особливу небезпеку представляють подушки в лікарнях. Експерти пропонують в медустановах упровадити особливий антибактеріальний різновид стандартних подушок, герметичних.

Арт Такер підкреслює: ні вибілювання, ні могутні миючі засоби не вбивають кліщів. Правда, прання при температурі вище 60 градусів може допомогти. Потім, кліщі живуть в теплому, вологому середовищі, але сохнуть і вмирають під впливом сонячних променів. Значить, має сенс повернути в ужиток стару практику провітрювання і просушування на сонці.

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