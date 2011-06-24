Чому чоловіки живуть менше за жінок - дослідження

Чоловіки частіше, ніж жінки, не доживають до 65-річного віку. Вчені звинувачують у цьому куріння і зловживання алкоголем, як з`ясувалося за підсумками європейського дослідження.

Експерти стверджують, що в країнах Євросоюзу щорічно гинуть 630 000 чоловіків працездатного віку. Жінок, для порівняння, - 300 тисяч. Найчастіше до ранньої смертності призводять шкідливі звички, повідомляє Times of India.

Показник чоловічої смертності від хронічної хвороби печінки в 23 з 31 країни, як з`ясувалося, принаймні, удвічі вище за жіночий.

82% випадків передозувань героїну також спостерігається серед чоловіків.

Спосіб життя, як відомо, не завжди залежить тільки від особистого вибору. Ті, хто живе в поганих матеріальних і соціально-побутових умовах, їдять менш корисну їжу, менше займаються спортом, з більшою ймовірністю курять або зловживають наркотиками та алкоголем, повідомив Річард-де Вісс з університету Сассекса.

Експерти відзначають, що тенденція вести нездоровий спосіб життя з кожним роком молодшає. Ситуація гнітюча, адже чоловіча смертність відбивається на економіці держави, руйнує сім`ї та негативно впливає на жіноче здоров`я.

mednovelty.ru