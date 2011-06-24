Ліс - найкращий лікар

Багато людей відчувають приємну розслабленість, коли виїжджають на природу. Але лише одиниці знають про те, що загоювальні ефекти природи - це наукова очевидність.

Ліси - та й інші зелені локації - допомагають знизити напругу, поліпшити настрій, згладити злість і агресію, збільшити рівень щастя.

Відвідування лісу може підвищити імунітет і підвищити активність природних клітин-кілерів в організмі, які знищують ракові клітини.

Багато досліджень показують, що після напружених буднів або ситуацій, коли від вимагається підвищена концентрація, люди відновлюються краще і швидше на природі, ніж у міських джунглях.

Кров`яний тиск, серцеві ритми, м`язова напруга та рівень гормонів стресу зменшуються швидше в природному середовищі. Депресія, гнів і агресивність також відступають, а у дітей після ігор на природі знижується інтенсивність симптомів синдрому дефіциту уваги з гіперактивністю.

Більше половини лікарських препаратів включають речовини, отримані з живої природи. Наприклад, препарат таксол, застосовуваний при лікуванні раку яєчників і раку молочної залози витягується з тисового дерева, а ксиліт, який допомагає від карієсу, добувається з деревної кори.

Лікар Єва Карьялайнен з Фінського інституту дослідження лісу нагадує, що збереження лісів, а також зелених областей в містах важливо для того, щоб допомогти людям позбутися від стресу, підтримувати здоров`я і лікувати хвороби.

mednovelty.ru