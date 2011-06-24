Сік грейпфрута допоможе скинути зайву вагу

Свіжовичавлений грейпфрутовий сік або цілий грейпфрут, що вживається до їжі, допоможе уникнути набору зайвої ваги, вважають американські дослідники з Університета Вандербільта в Нью-Йорку.

В ході дослідження виявилось, що пацієнти, що випили півчашки грейпфрутового соку або з`їли половину грейпфрута до трьох основних обідніх страв, змогли значно понизити вагу, індекс маси тіла і окружність талії. Через 14 тижнів експерименту випробовувані втратили 7 кілограм надмірної ваги, повідомляє medicinform.net.

Експерти стверджують, що грейпфрут і його сік багаті важливими речовинами, що перетворює регулярне споживання фрукта на зручний спосіб одержати необхідні вітаміни і мінерали при збереженні здорової ваги.

focus.ua