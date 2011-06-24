Ін'єкції ботокса зумовлюють швидше старіння

Культивування у ЗМІ зоряного способу життя призводять до того, що багато молодих дівчат, які зморшки частіше бачать в телевізорі, але вже точно не в дзеркалі, наважуються ін`єкції ботокса.

Подібні маніпуляції можуть прискорити процес старіння, запевняють експерти.

Лікар Даррен Маккіоун зазначає, що довгострокове використання ботокса може зовсім не перешкоджати утворенню зморшок, а виснажувати м`язову тканину, внаслідок чого шкіра у ділянці введення косметичного засобу з пружної швидко перетворюється на мляву, повідомляє iAfrica.

Ботокс ослаблює м`язи, які відповідають за міміку на обличчі, внаслідок чого люди рідше хмуряться і зморшки на деякий час і справді розгладжуються, залежно від дозування.

За деякими даними, сьогодні ботокс використовують все частіше ті, кому ледве виповнилося 25 років. При цьому замість того, щоб розгладжувати зморшки (звідки вони в 25 років?), процедура зумовлює старішання м`язів, і особливо згубно процес позначається на ділянках навколо очей.

mednovelty.ru