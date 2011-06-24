Силіконові імплантати не зумовлюють розвитку раку?

Точку в питанні безпеки силіконових грудних імплантатів вирішило поставити Американське агентство по контролю над продуктами харчування і лікарськими препаратами (FDA), опублікувавши результати офіційних досліджень.

Згідно з результатами досліджень, на даний момент немає підстав вважати, що імплантати провокують розвиток раку молочної залози, колагенозу (системного ураження сполучної тканини) або безпліддя.

Тим часом, президент Національного центру досліджень для жінок і сім`ї доктор Діана Цукерман упевнена: дослідження неточні і висновки далекі від дійсності, передає NEWSru Israel.

Відомо, що дослідження проводили компанії Mentor Worldwide і Allergan. Як об`єктів дослідження вони вибрали більше 80 тис. жінок, що пережили за останні десять років операції по збільшенню грудей.

Нагадаємо, в США в січні чиновники заявили про можливі обмеження на операції по збільшенню грудей. Тоді приводом послужили 60 випадків виявлення рідкісної форми раку у жінок, що пройшли подібні операції.

focus.ua