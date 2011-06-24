Симптоми серцевого нападу

Далеко не всі, у кого трапляється серцевий напад, хапаються за груди і падають на підлогу.

Ліка Шотт з Pennsylvania Medical Society переконує пацієнтів прислухатися до свого самопочуття, якщо є наступні симптоми:

• тиск і дискомфорт у грудях або в будь-якій частині верхньої половини тулуба,

• дискомфорт у лівій руці, в щелепі, в задній ділянці шиї або в ділянці шлунка,

• задишка,

• потовиділення, нудота, запаморочення.

Якщо у вас є один або кілька таких симптомів, краще відразу викликати «швидку».

«Чим довше ви чекаєте, тим більше можете нашкодити своєму серцю, - запевняє лікар Шотт. - Це якраз той випадок, коли краще перепильнувати».

Фактори ризику

1.Спадковість. Якщо у батька у віці до 55 був напад, або у матері у віці до 65, або якщо напади були у ваших братів чи сестер - є привід обговорити це з лікарем і мінімізувати ризики.

2.Куріння. Здоров`я серця в даному випадку - ще одна причина кинути згубну звичку.

3.Холестерин. Аномальний рівень холестерину, включаючи обидва типи, добрий і поганий, можна контролювати за допомогою правильної дієти. І все ж у деяких випадках необхідне лікування.

4.Гіпертонія. Високий тиск, у тому числі хронічний - хвороба з неявними симптомами. Вкрай важливо правильно харчуватися й робити фізичні вправи. Іноді, як і у випадку з холестерином, необхідно проходити курс лікування.

5.Діабет. Ризик розвитку серцевого нападу в цьому випадку досить і досить значний. Необхідно спільно з лікарем спланувати профілактичні заходи та скласти курс лікування.

6.Фізична інертність. Регулярна фізична активність може допомогти регулювати холестерин в крові, контролювати діабет і ожиріння, а також знизити тиск і, в сукупності факторів, зменшити ризик серцевого нападу.

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