Виявилося, що кава не підвищує артеріальний тиск

Учені не виявили доказів того, що кава підвищує артеріальний тиск. Звіт, опублікований у виданні The American Journal of Clinical Nutrition, виключає гіпотезу, згідно з якої кава призводить до підвищеного тиску.

У звіті йдеться, що регулярне споживання понад трьох чашок кави на добу не збільшує ризик гіпертонії, принаймні не більше, ніж одна чашка в день.

У ході дослідження вчені проаналізували самопочуття добровільних учасників і опитали їх на предмет того, скільки кави вони п`ють щодня. Після 33-річного спостереження вчені з`ясували, що у кожного п`ятого учасника розвинулася гіпертонія, у той час як у більшості не було виявлено жодних симптомів захворювання.

Лоренс Каркофф з медичного центру Маунт Сінай в Нью-Йорку сказав, що кава не є фактором ризику для високого артеріального тиску. Автор дослідження Лівей Чен додала, що зв`язок між споживанням кави і тиском ускладнюється через те, що вона по-різному діє на кожну окрему людину. За її словами, люди з різними генотипами по-своєму реагують на каву.

Вважається, що деяким людям безпечно пити каву в будь-яких кількостях, у той час як іншим той же обсяг вкрай протипоказаний.

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