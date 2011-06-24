Зросла кількість жертв небезпечної кишкової інфекції

Число жертв кишкової інфекції в Європі, за останніми даними, становить 43 людини, передає РІА «Новости» з посиланням на санітарні служби Німеччини.

Раніше повідомлялося про 38 жертв захворювання в Німеччині і про одного померлого в Швеції.

За даними німецького інституту імені Роберта Коха, в останні дні небезпечний штам E. Coli (кишкової палички) забрав життя трьох людей у Німеччині, одна жінка померла в Швеції.

Всесвітня організація охорони здоров`я (ВООЗ) повідомляє, що всього в світі після спалаху інфекції на початку травня постраждали понад 3,8 тисячі осіб у 16 країнах, 850 з них перенесли особливо тяжку форму хвороби.

Спалах кишкової інфекції був зафіксований на півночі Німеччини. Спочатку передбачалося, що переносником небезпечних бактерій є салатні огірки з Іспанії, але це припущення не підтвердилося. Потім фахівці заявили, що джерелом інфекції могла стати ферма в Нижній Саксонії, яка поставляє на ринки країни пророщену сою та інші злаки, що використовуються для приготування салатів і других страв.

Інфекцію викликала так звана ентерогеморрагічна бактерія Escherichia coli (кишкова паличка). Бактерія E.coli часто присутня в кишечнику людей і теплокровних тварин. Більшість її штамів нешкідливі, але деякі штами, такі, як EHEC, можуть викликати важкі хвороби харчового походження.

Симптоми викликаються бактеріями EHEC хвороб - кривава діарея, жар і блювота. Більшість пацієнтів одужує протягом десяти днів, але у незначної кількості пацієнтів (дітей раннього віку та людей похилого віку) хвороба може прийняти тяжку форму із загрозою для життя.