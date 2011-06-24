Чим небезпечна прострочена косметика

За рік в організм поступає близько трьох кілограмів косметики і це не завжди проходить безслідно для здоров`я.

Дослідження Массачусетського інституту в США показали, що багато жінок в день користуються більш ніж 20 різними засобами. При цьому 70 відсотків опитаних користуються простроченою косметикою, що украй шкідливо для здоров`я і краси, повідомляє портал ivona.bigmir.net.

Біохімік Річард Бенс заявив, що жінки не уявляють, яке враження можуть справляти косметичні засоби, змішані один з одним. Наслідки можуть виявитися серйознішими, ніж у всіх компонентів окремо. Якщо губна помада потрапляє в рот, її розщеплюють ферменти, які містяться в слині і в шлунку. Набагато небезпечніші креми від зморшок, які наносяться товстим шаром і використовуються часто. Нанесені на шкіру, хімічні речовини проникають прямо в кров, без всякого захисту.

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