Холодна їжа отруює організм

Ще в 60-х роках минулого століття російські медики встановили, що час перетравлювання їжі в шлунку залежить від її температури. Якщо їжа тепла, вона перетравлюється протягом двох-трьох годин, значить, відбувається повноцінне розщеплювання білкових молекул на амінокислоти. Холодна їжа покидає шлунок у декілька разів швидше, і нормального перетравлювання не буде, пише sunhome.ru.

Неперетравлені білки, потрапляючи в тонкий кишечник, де відбувається всмоктування їжі, нікуди всмоктатися не можуть. Більш того, в місці, де повинні працювати бактерії, що відповідають за розщеплювання тільки вуглеводів, починають множитися бактерії, які "живуть" на м`ясі і інших тваринних білках. В результаті розвивається дисбактеріоз, порушується обмін речовин, з`являються хвороби, зокрема ожиріння.

Звичайно, нічого страшного не відбудеться, якщо людина час від часу побалує себе окрошкою, холодцем або морозивом. Проте постійне харчування за принципом фаст-фуда, де булки і котлети запивають дуже холодними напоями, може привести до сумних наслідків.

e-news.com.ua