19 правил, що примушують організм спалювати жири

Багато хто чув такий термін, як "метаболізм", але не всі знають, як цей процес впливає на зміну ваги. Метаболізм - це комплекс внутрішніх реакцій організму, які протікають при використанні енергії, що одержується з їжі як калорії. Коефіцієнт спалюваних калорій залежить від того, активним або спокійним життям ви живете. На прискорення обміну речовин впливає безліч чинників:

1) Фізична активність, в будь-якому своєму прояві, пришвидшує обмін речовин. Причому не тільки в процесі, але і після закінчення вправ відбувається спалювання калорій.

2) Збільшення об`єму м`язової маси дозволяє спалювати калорії навіть, знаходячись в стані спокою.

3) Велика кількість води, що випивається, дозволяє привернути до обміну речовин жири, які відкладаються в підшкірному шарі.

4) Глибокий міцний сон сприяє прискоренню вироблення гормону росту, що позитивно впливає на правильний обмін речовин.

5) Сонячні промені допомагають у виробленні вітаміну D, який у свою чергу пришвидшує обмін речовин.

6) Кисень допомагає спалювати підшкірні жирові клітини.

7) Ухилення від стресових ситуацій зменшує вироблення жирових кислот.

8) Секс, особливо повноцінний, тобто що приводить до оргазму, насичує кров киснем і бере активну участь в процесі обміну речовин.

9) Посилення процесу обміну речовин відбувається під час прийому контрастного душу з поступовим пониженням температури.

10) Омега3 - жирні кислоти регулюють рівень в організмі лептину, який відповідає за систематизацію процесів обміну речовин.

11) Під час перетравлювання білкових продуктів організмом витрачається в 2 рази більша кількість енергії, що приводить до активного спалювання калорій.

12) Всі вітаміни групи В пришвидшують обмін речовин на клітинному рівні.

13) Хром відповідає за переробку жирів і вуглеводів.

14) Поєднання кальцій+вуглеводи+клітковина нормалізують рівень інсуліну в крові, що сприймається організмом як нормальна робота і жири не накопичуються.

15) Грейпфрути активізують обмін речовин.

16) Лимони відновлюють обмін речовин.

17) У людей, що вживають в основному рослинну їжу, спостерігається пришвидшений обмін речовин.

18) Йод активізує роботу щитовидної залози, що приводить до прискорення обміну речовин.

19) Сміх прискорює всі процеси метаболізму приблизно на 20%.

Як розрахувати свої калорії?

Для цього скористайтеся формулою 655 + (9,6*вашої ваги) + (1,8*вашого росту) - (4,7*вашого віку). Одержане число множите на свій коефіцієнт активності (1,2 якщо у вас сидячий спосіб життя, 1,5 при легких фізичних навантаженнях, 1,7 при активному способі життя) і одержуєте к-ть калорій, необхідних вашому організму.

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