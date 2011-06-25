Молочна сироватка - один з найкорисніших продуктів

Люди, що роблять сир самостійно, знають, що таке сироватка - один з найкорисніших "побічних продуктів" переробки молока, яка зберігає всі корисні властивості коров`ячого молока.

У молочній сироватці багато вітамінів, мінералів, білка і лише 0,2% жиру. На 94% сироватка складається з води. Інші 6% - життєво важливі субстанції: лактоза, вміст якої в сухій речовині - більше 70%, оптимальні по амінокислотному складу білки, повний набір вітамінів групи В, кальцій і магній: склянка сироватки в день - прекрасний засіб для зміцнення імунітету. Її корисно включати в свій раціон під час фруктових розвантажувальних днів, це допомагає вивести з організму надмірний холестерин і токсичні речовини, пише sunhome.ru.

А живильними коктейлями на основі сироватки можна вгамувати голод. Якщо між сніданком і обідом захочеться солодкого, випийте такого коктейлю.

Коктейль з суницею

На 1 порцію: 100 г суниці, 250 г дуже холодної сироватки, 1 ст. ложка лимонного соку, 1 ст. ложка меду, 1 щіпка кориці. Приготуйте пюре з суниці і змішайте з рештою інгредієнтів.

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