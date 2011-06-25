Чим корисна чорниця

Наукові досліди і дослідження доводять величезну кількість унікальних, корисних властивостей чорниці.

1. Компоненти чорниці допомагають зміцнювати кістки, це показали експерименти з лабораторними щурами, які провели фахівці з Центру дитячого харчування Арканзаса (Arkansas Children`s Nutrition Center) в місті Літтл. Біологи встановили, що добавка в щурячий корм 10% сухого порошку чорниці збільшує їх кісткову масу в порівнянні з тваринами, яких не годували чорницею.

2. Природні елементи, що містяться в цій ягоді, є вельми ефективними речовинами, які зміцнюють стінки судин очей і підвищують загальний зоровий тонус.

3. Американські учені довели: вживання чорниці – відмінна профілактика ожиріння.

4. Присутність пектинових речовин і клітковина в ягодах сприяють звільненню кишечника від продуктів гнильного розкладу.

5. Чорниця містить велику кількість антиоксидантів. Ці речовини сприяють зменшенню кількості відмираючих клітин мозку, тим самим допомагаючи боротися з віковими змінами пам`яті.

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