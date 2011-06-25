Звіробій - антидепресант №1

Відвіку відомий людям звіробій, малоприкметна трава з дещо загрозливою назвою, виявилася, згідно останнім дослідженням, могутнім антидепресантом. Він прекрасно бореться з пригніченим настроєм, огидою до дійсності, неспокоєм і нервозністю. На думку німецьких медиків, ця трава є андидепресантом номер один серед всіх засобів, наявних в арсеналі сучасної медицини як природного, так і хімічного походження. Насправді, згідно даним престижного і авторитетного «Британського медичного журналу», звіробій допомагає зняти пригнічений настрій в 80 випадках зі 100.

Як приймати звіробій?

Британські медики рекомендують наступний рецепт: залити 1-2 чайних ложки звіробою склянкою кип`ятку і поставити на 10 хвилин. Випиваючи в день 1-2 чашки цього напою, ви вже через 4-6 тижнів відчуєте себе значно бадьоріше. Єдине протипоказання - звіробій підсилює чутливість до сонячного світла у людей з особливо ніжною і світлою шкірою (альбіносів, блондинів, рудих).

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