На "Фукусімі-1" встановлюють 54-метровий захисний ковпак

На 1-му енергоблоці аварійної японської АЕС "Фукусіма-1" розпочалася установка 54-метрового захисного ковпака зі спеціальної синтетичної тканини.

Цю конструкцію за допомогою кранів збирають з вже готових компонентів, які раніше змонтували у сусідньому морському порту міста Івакі, передає ІТАР-ТАСС.

Роботами зі спорудження ковпака опікуються провідні японські будівельні компанії. Усі компоненти гігантської конструкції надійно вкладаються один в одного практично без використання болтів і металевих з`єднань. Це має максимально прискорити швидкість робіт.

Будівля 1-го реактора раніше була майже повністю зруйнована вибухом водню, у ній немає даху. Очікується, що ковпак зупинить подальше потрапляння в атмосферу радіоактивної пари і запобіжить розповсюдженню радіоактивного пилу з будівлі. Усередині цієї конструкції буде встановлено систему вентиляції, яка покликана, зокрема, заважати накопиченню водню, здатного викликати нові вибухи. Вона також має знижувати температуру і вологість, пов`язану з постійним випаровуванням води в басейні для охолодження відпрацьованих паливних стрижнів.

Ковпак з синтетичних листів на металевому каркасі має основу 47 на 42 метри. Оператор АЕС, компанія "Токіо електрик пауер", стверджує, що така споруда стійка до землетрусів і витримає сильні пориви вітру при тайфунах.

Монтаж ковпака над 1-м енергоблоком планується завершити в останній декаді вересня. Такими самими конструкціями передбачається накрити також будівлі 3-го і 4-го реакторів, які також напівзруйновані вибухами водню. На ці роботи передбачається витратити до 80 млрд. ієн (близько 1 млрд. доларів).

Як повідомляв УНІАН, після землетрусу і цунамі 11 березня на японській АЕС "Фукусіма-1" було зафіксовано серію аварій, викликаних виходом з ладу системи охолодження. У результаті інцидентів на АЕС бути виявлено кілька витоків радіації, що змусило владу евакуювати людей з 20-кілометрової зони навколо АЕС, ввести заборону на перебування людей у зоні відчуження, а також дати настійні рекомендації щодо евакуації жителів низки районів, розташованих у радіусі 30 і більше кілометрів від АЕС.