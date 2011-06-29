Україна недостатньо активно бореться з торгівлею людьми

У США вважають, що влада України недостатньо активно бореться з торгівлею людьми.

Про це йдеться у доповіді за 2011 рік Державного департаменту США про торгівлю людьми у світі, повідомляє Радіо «Свобода».

У доповіді Україну включено до числа держав, уряди яких докладають значних зусиль із метою покласти край торгівлі людьми, однак цих зусиль недостатньо. Українці, які стали жертвами торгівлі, перебувають у 38 країнах світу, в тому числі у Росії, Польщі, Туреччині, Німеччині, Лівані, Ірландії, Болгарії, США, Сербії, Косово, Канаді, Сирії.

У доповіді зазначається, що чоловіки з України вимушені працювати за мізерну плату в Росії та інших країнах. Жінок змушують до проституції, дітей – до жебрацтва.

З іншого боку, в Україні змушують до рабської праці чоловіків, жінок і дітей із таких країн як Конго, Молдова, Узбекистан, Чехія, Пакистан, сказано у звіті Держдепартаменту США.

Державний секретар США Гіларі КЛІНТОН у передмові підкреслила, що «ця щорічна доповідь втілює відданість Сполучених Штатів боротьбі з торгівцями людьми, де б вони не знаходились, оскільки боротьба з рабством і відданість правам людини є частиною нашої національної ідентичності».

Автори доповіді віддають належне зусиллям уряду України у боротьбі з торгівлею людьми. У документі зазначається, що за звітний період ув’язнено більшу, ніж торік кількість работоргівців, а прокурори активніше оскаржували недостатньо суворі судові вироки.

Статтею 149 Кримінального кодексу України передбачено покарання за торгівлю людьми у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 15 років. Однак, суди у багатьох областях України тлумачать це злочин як незначний.

2010 року уряд ініціював 145 розслідувань випадків торгівлі людьми. 120 осіб було засуджено, що на 10 більше, ніж попереднього року. 60 торгівців ув’язнено на терміни від 3 до 15 років, 2009 року таких випадків було 33.

Однак у США вважають, що цих зусиль недостатньо. Держдепартамент рекомендує українському урядові притягати до кримінальної відповідальності не лише безпосередніх учасників, а й посадових осіб, винних у торгівлі людьми. Також влада США вважає, що держава має надавати допомогу жертвам работоргівлі і виділяти кошти неурядовим громадським організаціям, які займаються такими людьми. Крім того, з цією метою необхідно створити фонд із коштів, конфіскованих у работоргівців.