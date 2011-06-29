Розмови рятують жінок від тяжкої хвороби

Згідно з проведеним дослідженням, жінки, які нещодавно перенесли інсульт, потребують розмов і обговорення тих чи тих проблем, щоб уникнути ризику депресії або стресових станів. Вчені стверджують, що ті жінки, які перенесли це захворювання, і згодом отримали допомогу психолога, швидко повернулися в нормальний стан і продовжили жити як і раніше. Однак пацієнтки, які зазнали стандартного лікування, мали підвищений ризик щодо нервового зриву і погано реабілітувалися після хвороби, що стало причиною тривалого відновлення організму.

Даний метод, розроблений фахівцями, отримав назву "мотиваційне інтерв`ювання". Його планують застосовувати для лікування жінок, які мають проблеми зі здоров`ям. Депресія, на думку експертів, є проблемою після інсульту, яка заважає повернутися до нормального способу життя.

Був проведений експеримент, в якому взяли участь представниці прекрасної статі, які перебували на реабілітації в лікарні після інсульту. Жінки, які погодилися на застосування нової методики, змогли уникнути ризику появи стресового стану і в недалекому майбутньому вже встали на ноги і були готові далі продовжувати життя, на відміну від інших пацієнток, які відмовилися розмовляти з будь-ким. У найближчому часі у них з`явилася депресія, що ускладнило їх лікування та подальше відновлення. Раннє втручання лікарів допомагає жінкам встановити реалістичні очікування і уникнути страждань, пов`язаних з життям після інсульту.

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