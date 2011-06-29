Холодні долоні - привід для занепокоєння

Британські вчені стверджують, що дуже часто холодні руки є ознакою неполадок в роботі якоїсь системи організму. Перш за все, причиною холодних долонь можуть стати захворювання внутрішніх органів. Також це явище може з`явитися після прийняття деяких медикаментів.

Втім, є й більш серйозні причини того, що руки постійно крижані: аутоімунні хвороби, захворювання серця і шлунково-кишкового тракту.

Крім того, медики відзначають, що серед жінок таке явище зустрічається частіше, ніж серед чоловіків. Так, статистика показує, що на постійно холодні руки скаржаться 9 з 10 представниць слабкої статі. Вчені настійливо рекомендують людям, які скаржиться на постійно холодні руки, обов`язково пройти повне медичне обстеження для з`ясування причин.

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