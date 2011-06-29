Блискавка вбила 18 дітей

В Уганді від удару блискавкою загинули 18 дітей, ще 36 отримали поранення.

Як повідомляє ТСН, трагедія сталася у вівторок, 28 червня, в районі Кірьяндого в 210 км на північ від столиці Кампали.

Удар блискавки припав на будівлю початкової школи, де від грози ховалися учні та викладачі. Від блискавки постраждали й учні іншої початкової школи в районі Зомбо. Тут обійшлося без смертельних результатів, 37 учнів і двоє вчителів отримали опіки.

Представник місцевої поліції повідомив, що всі постраждалі були терміново відправлені до лікарень. Це перший в історії країни випадок, коли в один вечір від ударів блискавки постраждали декілька десятків людей. Є побоювання, що кількість жертв може перевищити 40 осіб.

Нагадаємо, наприкінці травня близько 40 людей загинули і понад 150 постраждали в результаті ударів блискавок під час найсильнішої бурі в Бангладеш.