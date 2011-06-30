Риб'ячий жир лікує розлади психіки

Риб`ячий жир, який складається з жирної кислоти Омега-3, допомагає не тільки роботі серця, але і проти психічних розладів і алкогольної залежності.

Будучи активним компонентом риб`ячого жиру, жирна кислота DHA нормалізує стан і поведінку хворого з біполярним розладом, при стресових ситуаціях, депресії і маніакальній поведінці.

Проаналізувавши роботу мозку, учені відзначили, що вживання риб`ячого жиру діяло так само, як і препаратів. Також риб`ячий жир знижував тягу до алкогольної продукції.

Після таких результатів учені упевнені, що додавання жирної кислоти Омега-3 до препаратів для лікування психічних розладів і алкоголізму допоможе лікуванню багатьох важких випадків захворювань. Крім того, компоненти риб`ячого жиру не мають побічних ефектів.

newsland.ru