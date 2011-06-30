Черговий землетрус у Японії

Щонайменше, 7 осіб постраждали унаслідок землетрусу, що стався у четвер уночі в префектурі Нагано у центральній частині Японії.

Як передає РІА «Новости», землетрус, магнітуда якого, за переглянутими даними Метеорологічного агентства, становила 5,4, стався о 08.18 за місцевим часом. Епіцентр підземних поштовхів знаходився за 170 кілометрів на північний захід від Токіо і на глибині 4 кілометрів.

За даними пожежників, усі потерпілі - жителі міста Мацумото, віком від 40 до 70 років.

Загрози виникнення цунамі після землетрусу немає.

Як повідомлялося, землетрус магнітудою 9,0 стався 11 березня на північному сході Японії, викликавши цунамі заввишки понад 10 метрів. Кількість жертв стихії, за останніми даними, наближається до 15,5 тисячі осіб.

Після землетрусу і цунамі на японській АЕС "Фукусіма-1" була зафіксована серія аварій, викликаних виходом з ладу системи охолоджування. Унаслідок інцидентів на АЕС було виявлено декілька витоків радіації, що примусило владу евакуювати людей з 20-кілометрової зони навколо АЕС, ввести заборону на перебування людей в зоні відчуження, а також направити настійні рекомендації з евакуації жителів ряду районів, розташованих у радіусі 30 кілометрів і більш від АЕС.