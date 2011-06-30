Печерна дієта - кращий засіб для схуднення

Зовсім нещодавно з`явилася інформація про те, що найефективнішим способом скинути зайві кілограми без збитку для здоров`я є унікальна дієта печерних людей. Наприклад, такої дієти дотримувався легендарний співак Том Джонс, і за п`ять місяців він без зусиль позбавився дванадцяти зайвих кілограмів. Більшість жінок також визнали дану систему однієї з найефективніших для позбавлення від зайвої ваги.

На відміну від простих обивателів, відомі дієтологи не вважають «печерну» дієту кращою. Така система заснована на вживанні в їжу сирих продуктів: ягід, овочів і фруктів, а також пісного м`яса і горіхів. З назви дієти зрозуміло, що в щоденне меню повинна входити тільки та їжа, яку їли первісні люди, тому з щоденного раціону необхідно прибрати всі напівфабрикати, цукор, сіль, рафіновані вуглеводи і т.д.

Один з професорів університету в Колорадо заявив, що «печерна» дієта приводить в норму артеріальний тиск і резистентність до інсуліну. Це було доведено в ході п`яти випробувань.

wherewoman.ru