Кращі продукти для живлення мозку

Учені кажуть, що поліпшити пам`ять і роботу мозку в цілому можна. І для цього немає необхідності насамперед шукати чудові пігулки, цілком можна обійтися найзвичайнісінькими продуктами харчування. Деякі з них здатні відмінно «пожвавити» нашу сіру речовину. Фахівці представили список таких природних стимуляторів мозку і зараз ми з ним ознайомимося.

1. Волоські горіхи

Даний продукт містить велику кількість антиоксидантів, які, за словами фахівців, допомагають боротися з пошкодженнями ДНК клітин головного мозку, викликаних вільними радикалами в нашому організмі. Дослідження довели, що дієти, в яких частка горіхів склала лише 2%, згладжують ознаки старіння мозку, зокрема, покращують здатність мозку обробляти інформацію.

2. Морква

Давно відомо, що морква корисна для зору, і лише тепер з`ясувалося, що вона також позитивно впливає на роботу мозку. Учені встановили, що завдяки особливій сполуці, лютеолину, цей продукт здатний скорочувати запалення в головному мозку і знижувати вікові порушення пам`яті. Високим вмістом лютеолину можуть похизуватися також оливкова олія, перець і селера.

3. Ягоди

На думку ряду дослідників, збагачення раціону деякими ягодами піде на користь пам`яті. Наприклад, чорниця, голубика, полуниця і суниця насичені антиоксидантами. Цим і пояснюють їх позитивний вплив на пам’ять. Крім того, виявилося, що чорниця знижує симптоми депресії.

4. Риба

Учені прийшли до висновку, що вживання в їжу риби, багатої омега-3 жирними кислотами, може допомогти уповільнити типові вікові когнітивні порушення. При цьому, на жаль, останні дослідження показали, що прийом добавок риб`ячого жиру не уповільнює когнітивні порушення у людей з хворобою Альцгеймера. А ось риба з високим вмістом вітаміну В12 здатна захистити і від хвороби Альцгеймера. За даними дослідників, люди 65 років і старше, що вживали рибні страви 2 рази в тиждень впродовж 6 років, страждали від когнітивних порушень на 13 відсотків менше людей аналогічної вікової групи, що не вживали рибу регулярно. Люди, меню яких включало рибу 1 раз в тиждень, були схильні до когнітивних порушень менше на 10 відсотків.

5. Кава і чай

Ці продукти можуть зробити набагато більше, ніж просто примусити нас прокинутися вранці. Дослідження показали, що вони можуть запобігти хворобі Альцгеймера і поліпшити когнітивні функції. Кава цілком може служити як терапевтичне лікування для людей з хворобою Альцгеймера. А чай сприяє поліпшенню пам`яті і здатності мозку обробляти інформацію.

6. Шпинат

Зелене листя цієї рослини дуже багате вітамінами С і Е, які, крім інших достоїнств, згідно останнім дослідженням, допомагають поліпшити когнітивні здібності.

facenews.ua