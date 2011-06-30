Мумійо для здорової і молодої шкіри

Всі нам відомо, що муміой має чарівну силу, воно здатне не тільки вилікувати від більшості найскладніших недуг, але і з успіхом використовується в косметологічних цілях. Цей унікальний засіб у своєму складі містить приблизно тридцять хімічних елементів, двадцять мікроелементів, шість амінокислот, не враховуючи вітамінів, ефірних олій та смол.

З цієї причини мумійо благотворно впливає на шкіру і має омолоджуючий ефект.

Ми хочемо вас познайомити з рецептами, які ви можете з успіхом використовувати в домашній косметології, і, повірте, результати вас порадують. Причому, за допомогою цих рецептів, можна досягти омолоджуючого ефекту не тільки для шкіри обличчя, а й для усього тіла.

Для шкіри обличчя вам слід приготувати таку маску: вміст одного тюбика або флакона нейтрального крему для обличчя слід змішати з п`ятнадцятьма грамами мумійо. Залиште суміш на добу, щоб мумійо повністю розчинилося.

Готовий засіб, збагачений мумійо, тепер можна використовувати як косметичну маску. Для цього вам потрібно нанести крем на очищену шкіру обличчя на двадцять хвилин, після чого змити теплою водою.

Для омолодження шкіри тіла треба приготувати такий засіб. 5 грамів мумійо слід розмішати в половині літра кип`яченої або дистильованої води, після чого вилити вміст у ванну. Але, слід пам`ятати про те, що приймати таку омолоджуючу ванну слід лише після прийнятого попередньо душа, так як необхідно, щоб шкіра була чистою, а пори відкритими.

Молоді на здоров`я!