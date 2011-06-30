Прості правила для здорових зубів

Згідно даним статистики, 24% жінок дуже бояться лікувати зуби, тому, щоб зайвий раз уникнути відвідин стоматолога, необхідно самостійно доглядати за своїми зубами. Тільки в цьому випадку ви зможете обмежитися одним-двома відвідинами стоматолога на рік. Правило 1. Необхідно регулярно ретельно чистити зуби. Ця процедура повинна займати у вас не менше трьох хвилин. Не варто забувати і про те, що після кожної процедури простір між зубами слід вичищати за допомогою ниток-флосів. Стоматологи рекомендують чистити зуби після сну і після кожного прийому їжі. Зубна щітка обов`язково повинна мінятися два-два з половиною кожного місяця.

Правило 2. Вашим яснам необхідно в достатній кількості одержувати вітамін С, інакше вони почнуть кровоточити, тому їжте більше фруктів і овочів, що містять цей вітамін (ківі, апельсини, мандарини, солодкий червоний перець, чорну смородину).

Правило 3. Не забувайте примушувати свої зуби і ясна трудитися. Після їжі візьміть за правило гризти яблука або моркву.

Правило 4. У день слід випивати один стакан напою з шипшини.

Цей напій багатий вітаміном С, а, крім того, він укріплює весь організм, тому він просто незамінний навесні.

Правило 5. Щоб укріпити зуби необхідно також жувати гілочки смородини.